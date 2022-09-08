Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

08.09.2022 15:50
Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı

Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 52 bin sazan yavrusu 8 gölete salındı.

Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 52 bin sazan yavru su 8 gölete salındı.

Vali Mustafa Koç, proje kapsamında, Gümüşler beldesindeki baraj gölüne yaklaşık 10 bin sazan yavrusu bıraktı.

Koç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Adana'daki tesislerde üretilen 52 bin pullu sazan yavrusunu, balık sayısı ve popülasyonunun artırılması amacıyla 8 gölete bıraktıklarını söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Koç, "Sularımızın dengesi, doğanın dengesi çok önemli. Bu yavruları bırakırken balıkçılarımıza da şu uyarıyı tekrarlamak istiyorum. Bu popülasyonun sayının artması için bilinçli avcılık yapmalıyız. Devletimizin koyduğu kurallara, bakanlığımızın koyduğu kurallara, yasaklara bu cinslerin ve türlerin muhafazası açısından dikkat etsinler. Emeği geçen günlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanıldı.

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Kaynak: AA

Balıkçılık, Niğde, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 8 gölete 52 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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