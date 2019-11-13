Son Dakika Haberleri: Niğde'de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini vurdu - Son Dakika

Niğde'de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini vurdu

7 saat önce

Niğde'de 19 yaşındaki M.G., iddiaya göre evde av tüfeğiyle fotoğraf çekinmek isterken kazayla tetiğe basınca annesi D.G.'yi (50) vurarak yaraladı.

Niğde'de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini vurdu, System.String[]

Niğde'de 19 yaşındaki M.G., iddiaya göre evde av tüfeğiyle fotoğraf çekinmek isterken kazayla tetiğe basınca annesi D.G.'yi (50) vurarak yaraladı.


Olay, Çamardı ilçesi Bereketli Mahallesinde meydana geldi. M.G., iddiaya göre evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çekerken kazayla tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla birlikte odada bulunan anne D.G. karnında vurularak yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan D.G.'yi, ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi. M.G. ise Çamardı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. - NİĞDE

Bereketli, Çamardı, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]