Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Kemerhisar beldesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahsın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 616 adet sentetik ecza hap, 10 adet uyuşturucu hap ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE