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Kentin çeşitli noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına farklı tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüzce kavşağa giren iki otomobilin çarpışması, diğer kazada ise otomobile yeşil ışığın yanmasıyla hareket eder otomobilin yayaya çarptığı yer alıyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de ki kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında - Son Dakika

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