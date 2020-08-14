Niğde'den 6 ülkeye kuru domates ihracatı - Son Dakika

Niğde'den 6 ülkeye kuru domates ihracatı

NİĞDE'nin Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi'nde üretilen ve kurutulan domatesler, Ege bölgesi ve yanı sıra İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kadana ve Amerika'ya ihraç ediliyor.

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, kentte 25-30 bin dekar alanda domates üretimi yapıldığını kaydetti. Üretimin gerçekleştiği bir tesisi ziyaret eden Baş, "Ülkemizde 40 bin ton kurutulmuş domates bunun karşılığı 600 bin ton yaş üretim yapılıyor. Ortalama en önemli ihraç kalemlerinden bir tanesi. Yüzde 90 üzeri ihracata gidiyor ve 100 milyon dolara yakın ihracat geliri var. Kentimizde ise 250 bin tona yakın domates üretimi gerçekleşiyor. 25-30 bin dekar arasında üretim yapılıyor. Normalde 'yetişmez' denen sahada üreticimiz alın terini dökerek kıraç arazide domates üretimi yapıyor" dedi.

6 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Domatesleri 6 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden üretici Ahmet Bulşan ise, "Kuru domates işinin merkez üssü Ege bölgesi. Yıllardır Ege'ye taze sebze yolladık. Bundan sonra bu bölgede domates yetiştirerek, kurutup iç piyasa ve dış piyasaya göndereceğiz. 500 dekar alanda kurutma yapıyoruz. 30 bin ton taze domates işleyeceğiz. 2 bin ton kuru domates çıkaracağız. Ege bölgesi haricinde İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Kadana ve Amerika'ya ihraç ediyoruz" diye konuştu.