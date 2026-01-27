Niğde Sağlık Müdürü\'nden Hastane Bilgileri

Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, gazetecilerle bir araya geldi.

İnan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, hastanedeki personel dağılımı ve randevu sistemi hakkında bilgi verdi.

Uzman hekim kadrosunda yeterli sayının sağlandığını ifade eden İnan, personel dağılım cetvelini artıracaklarını belirtti.

İnan, aile hekimliği ve acil hizmetlerde pratisyen hekimlerden faydalandıklarını ve kentte 259 pratisyen hekim olduğunu anlattı.

İlde 2 diş hastanesi olduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Diş hastanesi açıldı, üniversiteyle ortak hizmet veriyoruz. Bölgenin modern diş hastanesi. 2024'te 400 yataklı ek binamızın açılış planlaması vardı, bu sebeple Bakanlık hızlı şekilde ebe hemşire desteği sağladı. Şu anda da 1500 civarında ebe hemşiremiz var. Bakanlık, Niğde'ye personel konusunda gerekli desteği veriyor. Hekim sayımızı arttırdık, bu da muayene sayısında artışa sebebiyet verdi. Niğde'de bir kişi 2024'te 10 kez doktora gitmiş. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 12 kez doktora gitmiş. Bu yaklaşık 700 bin ekstra muayene demek. Geçen yıl alınan 1 milyon 176 bin muayenenin 872 binine gelinmiş. Bekleyen randevumuzun 300 bin olduğu bir şehirde vatandaşlarımız randevu alıp gelmemiş. Bu da tabi randevu ihtiyacı olan vatandaşımızı etkiliyor."