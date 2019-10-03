Niğde Tarım Fuarına hazırlanıyor

Niğde'de 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını 23-27 Ekim de ziyaretçilerine açacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Niğde 6.Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 23-27 Ekim de düzenlenecek.



Fuara ilişkin ilgili kuruluşlar kahvaltıda bir araya geldi.



Fuarla ilgili açıklama yapan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, günümüz de yeni üretim metotlarının öğrenilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Yeni üretim metotlarının öğrenilmesi ve tanıtılması amacıyla da fuarlar düzenlendiğini belirten Kılınç, şunları söyledi; "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarının kapılarını açmasıyla birlikte Niğdeli çiftçiler ve diğer ziyaretçilerin yeni üretim teknikleri ve teknolojileriyle buluşmaları, tanışmaları sağlanacak. Diğer taraftan sektör temsilcilerinde ürünlerini sergileme imkanı bulacak" - NİĞDE