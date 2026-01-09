Niğde Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Niğde Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı

09.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çelik, gazetecilerin kamuoyunu aydınlatma rolünü vurguladı ve başarılar diledi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, basının halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade eden Çelik, toplumsal bilinçlenmeye ve ortak değerlerin güçlenmesine önemli katkı sunduklarını kaydetti.

Çelik, "Kentte kamu yararını esas alan, meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan basın mensuplarımızın, şehrimizin gelişimi, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilmesi noktasında üstlendikleri rol son derece kıymetlidir. Zor şartlar altında, fedakarca ve sorumluluk bilinciyle yürütülen bu görev her türlü takdiri hak etmektedir. Niğde'de ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diler, kendilerine sağlık, huzur ve esenlik temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:10:32. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.