Niğde Valisi'nden Gazeteciler Günü Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, basının halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade eden Çelik, toplumsal bilinçlenmeye ve ortak değerlerin güçlenmesine önemli katkı sunduklarını kaydetti.

Çelik, "Kentte kamu yararını esas alan, meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan basın mensuplarımızın, şehrimizin gelişimi, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilmesi noktasında üstlendikleri rol son derece kıymetlidir. Zor şartlar altında, fedakarca ve sorumluluk bilinciyle yürütülen bu görev her türlü takdiri hak etmektedir. Niğde'de ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diler, kendilerine sağlık, huzur ve esenlik temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.