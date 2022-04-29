Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması

29.04.2022 19:09
Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkacak sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkacak sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

Vali Şimşek, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök ile Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Vali Şimşek, çocuklara kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında bayramı geçirmeleri için her türlü tedbirleri aldıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu amaç doğrultusunda bayram boyunca yaklaşık 122 ekibimizde 600 personelimiz, her gün görev yapacak. Bizler de bu tedbirleri kontrol noktalarına gelerek denetliyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz ve trafik kurallarını onlara hatırlatıyoruz. Özellikle de emniyet kemeri kullanmayı onlara telkin ediyoruz. Bu bayramda 'Bayramınız kemerli olsun' şeklinde bir mottomuz var. Emniyet kemeri kullanmak, kaza sonrasında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini de yüzde 60 azaltıyor. Ayrıca arka koltukta kemersiz oturanların yaralanma riskleri, ön koltukta oturanlara nazaran 2 kat daha fazla. Bu yüzden kemer kullanmak çok önemli."

Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması
Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması
Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması
Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması
Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması

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Ramazan Bayramı, Yılmaz Şimşek, Kayseri, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde Valisi Şimşek'ten sürücülere emniyet kemeri uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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