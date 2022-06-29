Niğdeli kadınlar belediyenin kooperatifindeki tezgahlarda halı dokuyor

Niğde'de faaliyet gösteren Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş halıcılık mesleğini devam ettirerek, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Bor Belediyesinin desteğiyle geçen yıl kurulan kooperatifte kadınlar, yöresel gıda ürünleri üretiminin yanında tezgahlarda halı da dokuyor.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, AA muhabirine, kadınlara istihdam sağlamayı, yöreye özgü halı ve yiyeceklerle ilçenin tanıtımını amaçladıklarını söyledi.

Kooperatifte yaklaşık 15 kadının istihdam edildiğini belirten Baran, şöyle konuştu:

"Bor'un meşhur deri halılarının yanı sıra yerel motiflerin kullanıldığı el dokuması yün halıları da önemli. Halılar, belediyemiz adına dokunuyor. Vatandaşlarımız da burada kendilerine halı dokutabiliyor. Bundan 50 yıl, 100 yıl önce halı nasıl dokunuyorsa şimdi de aynı şartlarda tezgahlarda elle dokunuyor."

Usta öğretici Kadriye Zariç de halıcılığın, geçmişte yörenin temel geçim kaynaklarından olduğunu anlattı.

Eskiden kadınların evlerinde halı dokuyarak eşlerine maddi destek sağladığını aktaran Zariç, "Unutulmaya yüz tutan bir sanat olan halı dokumacılığı, kooperatif bünyesinde hayata geçirildi. Motiflerimiz arasında Obruk köyüne özgü 'çavuşlu' motifi de var. Bu motif, bir kadının askere gönderdiği eşine duyduğu özlemi kimseye anlatamadığı için halıya nakşetmesiyle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Halı dokuyan Fatma Keskin de aile bütçesine katkı sunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.