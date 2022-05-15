Niğdeli Pancar Çiftçisi: "Maliyetler Bizi Kurtarmaz. Toprakla İmkansız Aşk Yaşıyoruz" - Son Dakika

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli pancar çiftçisi Mustafa Viçin, "Şu anda pancarın çiftçiye; para kazandırması için demiyorum, ekmek yedirebilmesi için, çiftçinin ayakta kalabilmesi için bin 500 lira olacak. Şu anda maliyetler bizi kurtarmaz. Biz şu anda toprakla imkansız aşk yaşıyoruz" dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde'nin Kemerhisar kasabasında yaşayan pancar çiftçisi Mustafa Viçin'i ziyaret etti. Viçin, başta gübre zamları olmak üzere girdi maliyetlerinin artmasından şikayet etti. Viçin, şunları söyledi:

"Geçen sene aldığımız tohum 500 lira, şu anda tohum bin 200 lira. İyi tohum ile 5, 5 buçuk dönüm arasında yer ekilir. Fakat tohum ile iş bitmiyor. Gübre maliyeti yüksek. Şu anda dap gübresinin tonu 15, 16 bin lira. Geçen yıl mazotu 5 buçuğa aldık. Sonra altıya çıktı. Sabah petrolden 22 bin liraya (22 liraya) aldım. Depo 650'ye doluyordu geçen yıl, şu anda 2 buçuğa (2 bin 500 liraya) dolmuyor. (Akşam) Saat 8-9'da depo bitiyor. Günlük; 2 bin-2 bin 500 liralık mazot yakıyor.

Elektrik maliyeti; yüzde 150, yüzde 120 zam geldi. Faturalar gelmedi. Fatura gelince neyin ne olacağı belli olacak. Sanayiye giremiyoruz. Bir tane cıvata… Geçen yıl bu cıvatayı hırdavatçıdan aldım mı, 'para istemez götür' diyordu, 1 lira.

Geçen sene biz 2021 sezonunda a kotasını 420 bin liraya verdik fabrikaya teslim ettik. Bunun karşılığında a kotasına 16 polar çıkma şartıyla 420 bin lira düşerse düşer artarsa üzerine prim koyar.

Bu pancarın dönüm maliyeti altı buçuk milyar (6 bin 500 lira). Bir çiftçi altı ton aldığı zaman, maliyetini karşılar. Şu anda pancarın çiftçiye; para kazandırması için demiyorum, ekmek yedirebilmesi için, çiftçinin ayakta kalabilmesi için bin 500 lira olacak. Şu anda maliyetler bizi kurtarmaz.

Biz 45, 50 yaşından beri, bu bizim içimize işlemiş. 15 yaşından beri bu haltı işliyoruz. Hani derler ya imkansız aşk diye bir şey var bizimki imkansız aşk. Yani biz şu anda toprakla imkansız aşk yaşıyoruz.

Ben Toros taksiye gücüm yetip alamıyorum kardeşim, şimdi. Borcu nasıl ödüyoruz biliyor musun? Başka yerden ineğimizi, danamızı satıyoruz; tarım krediyi yatırıyoruz oradan tekrar borçlanıyoruz. Çiftçi para kazanıp da al kardeşim borcunu, 'kapat' diyecek binde bir kardeşim.

"HİÇBİR ÇİFTÇİ BU İŞİ YAPAMAZ"

Başkanım şu görmüş olduğun fiskeleri gördün değil mi? Geçen sene bunun sadece başlığı 11 liraydı kralı 13 liraydı. Şu anda tek fiske 50 lira, komple takım 100 lira. Boru geçen sene 40 lira ile 50 (lira) arasında değişiyordu. Şu anda 75'lik borunun tanesi 100 lira.

Bu çiftçi, bu işi nasıl yapacak nasıl yetiştirecek, buyurun. Herkes yandı, bu işi yapan hepsi yandı. Yani eğer çıkar bir yol varsa, hangi siyasi gelsin, hangisi varsa; desin ki 'ben bu işte on numarayım' bizi kurtaracak bir insan lazım bize. Gitsinler fiyat endeksi alsınlar bütün bayilerden hangisinden alırsa alsınlar. Bor'da 20 tane bayisi var hepsinden ayrı ayrı alsınlar boruya ve malzemeye yüzde yüz zam geldi. Hiçbir çiftçi bu işi yapmaz bundan sonra lanet olsun yapmayacağız, bırakacağız."