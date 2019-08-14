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Niğdeli Uzman Çavuş hayatını kaybetti

29 dakika önce

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yavuz hayatını kaybetti.

Niğdeli Uzman Çavuş hayatını kaybetti, System.String[]
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yavuz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Adana-Ankara otoyolu Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Yavuz yönetimindeki otomobil önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 acil servis ekipleri tarafından Ulukışla İlçe Devlet hastahanesine kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç Asker Enver Yavuz için Ulukışla İlçesi Güney köyünde askeri tören düzenlendi. Yavuz, bayramdan sonra ilk görev yeri olan Kütahya ilçesine gideceği öğrenildi. - NİĞDE
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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