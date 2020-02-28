Nihal Olçok'tan 33 şehit tepkisi: Ben artık yoruldum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nihal Olçok'tan 33 şehit tepkisi: Ben artık yoruldum - Son Dakika

Nihal Olçok'tan 33 şehit tepkisi: Ben artık yoruldum

14 dakika önce

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Nihal Olçok, İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığı paylaşımda "Ben artık yoruldum" sözleriyle acısını paylaştı, tepki gösterdi.

Nihal Olçok'tan 33 şehit tepkisi: Ben artık yoruldum, System.String[]

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi, Abdullah Olçok'un annesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Nihal Olçok, İdlib'den 33 şehit haberi gelmesinin ardından acısını "Ben artık yoruldum. Evlatların içinde ölen yarınları bilmeyen konuşmasın" sözleriyle dile getirdi.

Dün akşam saatlerinde tüm Türkiye'nin ciğeri yandı. İdlib'de Esed Rejimi'nin hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Şehit haberlerinin ardından sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü.

"EVLATLARIN İÇİNDEN ÖLEN YARINLARI BİLMEYENLER KONUŞMASIN"

Tepki gösteren isimlerden biri de 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eşi, Abdullah Olçok'un annesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Nihal Olçok.

Olçok paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Başımız sağolsun " demek istememeyi bilirmisiniz? Ben artık YORULDUM. Demek istemiyorum. O annelerin bu geceyi bitiremeyişini, eşlerin dakikalarının geçmeyişini , evlatların içinde ölen yarınları bilmeyen KONUŞMASIN."

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:05 
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