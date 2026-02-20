Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı - Son Dakika
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen \'nikah\' sorusu karşısında dondu kaldı
20.02.2026 18:53  Güncelleme: 19:29
Haberin Videosunu İzleyin
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen \'nikah\' sorusu karşısında dondu kaldı
Haber Videosu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu da ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı. Mübarek aya özel sohbetlerin yapıldığı programda bir izleyiciden gelen evlilikle ilgili soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hatipoğlu'nun stüdyodaki tepkisi kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Ramazan ayıyla birlikte iftar ve sahur programlarıyla yeniden izleyici karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu, canlı yayında gelen bir soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

YAŞINI 10 YAŞ KÜÇÜK SÖYLEMİŞ

Bir izleyici, evlenmeden önce eşinin gerçek yaşını sakladığını, 40 yaşında olmasına rağmen kendisini 30 yaşında tanıttığını belirterek nikâhın geçerli olup olmadığını sordu. Soruyu okurken "Çok ilginç" yorumunu yapan Hatipoğlu, durum karşısında hayretini dile getirdi.

Nihat Hatipoğlu 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı

"İSTERSE ALSIN İSTEMEZSE ALMASIN..."

Evlenirken yaşın gizlenmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, evlilikte dürüstlük ve samimiyetin temel olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Kız nasıl anlamamış. Evlenirken yaş saklamak yok. İsterse alsın istemezse almasın. Dürüstlük, samimiyet, doğruluk önemli olandır" diye konuştu.

Hatipoğlu'nun yanıtı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu, Kültür Sanat, Evlilik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    bu adamın hala din fetvalarina inanıp güvenen varmı ya 4 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
