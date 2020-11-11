Nihat Özdemir: İnşallah yakında beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika

Nihat Özdemir: İnşallah yakında beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza devam edeceğiz

11.11.2020 16:24
Nihat Özdemir: İnşallah yakında beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza devam edeceğiz, System.String[]

Göksel Gümüşdağ: Mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Nihat Bey'e ilettikAta SELÇUK - Serhan TÜRK / - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yakın bir zamanda anlaşma...

Göksel Gümüşdağ: Mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Nihat Bey'e ilettik

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yakın bir zamanda anlaşma imzalayarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, 21 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla bugün İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarının karşısına çıktı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: MUTABIK OLDUĞUMUZ BİR KARAR ALDIK VE NİHAT BEY'E İLETTİKKulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle başkan Sepil'i temsilen basın mensuplarının karşısına çıkan Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısındaki ana maddenin yayıncı kuruluş konusu olduğunu dile getirdi. Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Sayın Sepil, Covid'e yakalandığı için ben eski Kulüpler Birliği başkanı olarak temsilen katıldım. Birinci gündem maddemiz, daha doğrusu en önemli maddemiz beIN Sports ile ilgili görüşmeler oldu. Bu toplantıda yaptığımız değerlendirmede mutabık olduğumuz bir karar aldık ve Nihat Bey'e ilettik. Sayın başkanımız beIN Sports yetkilileri ile görüşme yapacak" ifadelerini kullandı.NİHAT ÖZDEMİR: İNŞALLAH YAKINDA BEIN SPORTS İLE ANLAŞMA İMZALAYIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada beIN Sports ile 14'e yakın toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Göksel Gümüşdağ'ın da dediği gibi, biz TFF ve beIN Sports olarak 14'e yakın toplantı düzenledik. Bugün Kulüpler Birliği'ne geldiğimiz son noktayla ilgili bilgi vermek için geldik. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebilecekleri rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Nihat Özdemir, beIN, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: İnşallah yakında beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza devam edeceğiz - Son Dakika Spor


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