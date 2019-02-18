Nihat Zeybekci, Fırat Yılmaz Çakıroğlu anma törenine katıldı

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Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Uçak Kazasında Ölen Sala'nın Kuzeni: Bu Basit Bir Kaza Değil, Sala Öldürüldü