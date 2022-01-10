Nijer, Çad'dan Mali'ye giden BM askerlerine hava sahasını kapattı - Son Dakika

Çad'dan Mali'ye gitmek üzere yola çıkan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli askerler, Nijer'in hava sahasını kapatması nedeniyle geri döndü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Nijer, Çad'dan Mali'ye nöbet değişimi için giden 1400 kişilik askeri birliğin ülke hava sahasını kullanmasını engellendi.

Bunun üzerine askerler, başkent Encemine'ye geri döndü.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Bugüne kadar 230'dan fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.