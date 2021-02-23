Nijer'de cumhurbaşkanı seçiminin galibi Bazoum oldu - Son Dakika

Nijer'de 21 Şubat'ta 2'nci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55,75 oy alan eski İçişleri Bakanı Mohamed Bazoum kazandı.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, hükümet partisi PNDS-Tarayya'nın adayı ve 2 kez Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yapan 61 yaşındaki Bazoum'un, geçici sonuçlara göre yüzde 55,75 oy aldığı belirtildi.

Muhalefet partisi RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı 71 yaşındaki Mahamane Ousmane'nın da yüzde 44,25 oy aldığı kaydedildi.

Açıklamada, sonuçların resmileşmesi için Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiğinin altı çizildi.

Yaklaşık 7,4 milyon seçmenin bulunduğu Nijer'de 27 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 21 Şubat'ta yapılmıştı.

İkinci turda, ilk turda yüzde 39,33 oy alan eski İçişleri Bakanı Bazoum ile yüzde 17 oy alan eski Cumhurbaşkanı Ousmane yarışmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.