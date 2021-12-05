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Nijer'de yabancı güçlerin ülkedeki askeri varlıkları protesto edildi - Son Dakika

Nijer'de yabancı güçlerin ülkedeki askeri varlıkları protesto edildi

05.12.2021 18:38
Nijer'de yabancı güçlerin ülkedeki askeri varlıkları protesto edildi

Nijer'in başkenti Niamey'de ülkedeki yabancı askeri varlığına karşı düzenlenen protestoya polis müdahale etti.

Nijer'in başkenti Niamey'de ülkedeki yabancı askeri varlığına karşı düzenlenen protestoya polis müdahale etti.

"Sayfayı çeviriyoruz (Tournons la page)" hareketinin öncülüğünde birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla düzenlenen eylemde göstericiler Niamey'de Toumo meydanında toplandı.

Eylemciler, başta Fransa olmak üzere Nijer'deki askeri üssü ve varlığı bulunan yabancı güçlerin derhal ülkeden ayrılmasını talep ederek Fransa karşıtı sloganlar attı.

Ulusal Meclis'in olduğu meydana yürümek isteyen göstericiler polis müdahalesinin ardından dağıldı.

Gösteri, "kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle Niamey Belediyesi tarafından yasaklanmış, sivil toplum örgütleri yasağı bir üst mahkemeye taşıyarak bozdurmuştu.

Dün akşam ise Yargıtay Mahkemesi Niamey Belediyesinin kararını onayarak, gösteriyi yasaklamıştı.

Nijer'deki yabancı üsler

Fransa'nın 3 askeri üssünün bulunduğu Nijer'de Almanya'nın da lojistik üssü yer alıyor.

ABD'nin kıtadaki en büyük askeri üssü de Nijer'in Agadez bölgesinde faaliyetlerine devam ediyor.

Nijer, Avrupa Birliğinin sivil misyonu Eucap Sahel'e de ev sahipliği yapıyor.

Fransa ile Nijer ve Burkina Faso arasındaki "konvoy krizi"

Fransa'nın Nijer'deki askeri üssü ve varlığı Fransa ile yaşanan "konvoy krizi" nedeniyle yeniden gündeme gelmişti.

Fildişi Sahili'nden yola çıkan ve önce Nijer'in başkenti Niamey'e, ardından Mali'nin Gao kentine gitmeyi hedefleyen 60 kamyon ve 100 askerlik konvoy, 18 Kasım'da Burkina Faso'nun Kaya kentinde bölge halkınca durdurulmuştu.

Lojistik ekipman taşıyan konvoy, "terörist gruplara yardım götürdüğü" iddiasıyla bölge halkı tarafından önü kesilerek geçişi engellenmişti.

Bölge halkı sokağa çıkarak Fransa'nın ülkedeki varlığını protesto etmiş, olayların ardından ülke çapında bir hafta mobil internet kesintisi uygulanmıştı.

Konvoy, yaklaşık bir hafta bölgede bekledikten sonra 26 Kasım'da Burkina Faso'dan ayrılarak Nijer'in Tera kentine ulaşmıştı.

Konvoyun geçişi Tera'da da halk tarafından engellenmişti. Konvoyun geçişini engelleyen kalabalığı dağıtmak için hem Fransız askerleri hem de Nijer güvenlik güçlerince havaya açılan ateş sonucu 3 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Polis, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijer'de yabancı güçlerin ülkedeki askeri varlıkları protesto edildi - Son Dakika


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