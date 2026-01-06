Nijerya Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nijerya Çeyrek Finale Yükseldi

06.01.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, Mozambik'i 4-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

NİJERYA, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Nijerya'da Galatasaraylı Victor Osimhen, attığı iki golle yıldızlaştı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes'de TSİ 22.00'de oynanan mücadelede Kamerunlu hakem Abdou Abdel Mefire düdük çaldı. Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Nijerya, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Ademola Lookman, 25'inci ve 47'nci dakikada Victor Osimhen ile 75'inci dakikada Akor Adams kaydetti. Nijerya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 68 dakika ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi 83 dakika süre alırken, Trabzonsporlu Paul Onuachu ise yedek soyunduğu maçta 86'ncı dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı. Mozambik ise turnuvaya veda etti. Nijerya, çeyrek finalde Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Mozambik, Nijerya, Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nijerya Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:32:19. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.