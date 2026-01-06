Nijerya Çeyrek Finale Yükseldi

NİJERYA, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Nijerya'da Galatasaraylı Victor Osimhen, attığı iki golle yıldızlaştı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes'de TSİ 22.00'de oynanan mücadelede Kamerunlu hakem Abdou Abdel Mefire düdük çaldı. Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Nijerya, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Ademola Lookman, 25'inci ve 47'nci dakikada Victor Osimhen ile 75'inci dakikada Akor Adams kaydetti. Nijerya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 68 dakika ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi 83 dakika süre alırken, Trabzonsporlu Paul Onuachu ise yedek soyunduğu maçta 86'ncı dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı. Mozambik ise turnuvaya veda etti. Nijerya, çeyrek finalde Cezayir - Demokratik Kongo eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.