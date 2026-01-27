Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun danışmanı Dare, Tinubu'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun danışmanı Dare, Tinubu'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

27.01.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, Nijerya heyetinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sembolik bir diplomatik temasın ötesinde olduğunu belirtti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, Nijerya heyetinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sembolik bir diplomatik temasın ötesinde olduğunu belirtti.

Dare, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tinubu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dare, Nijerya'nın Afrika'nın küresel pazarlara açılan kapısı olma hedefi doğrultusunda, tarihsel olarak kıtalar arasında geçiş noktası işlevi görmüş ülkelerle ortaklık kurmaya öncelik verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tinubu'nun bu resmi ziyaretle yalnızca diplomatik bir temas gerçekleştirmediğini vurgulayan Dare, Nijerya'nın gelecek dönemde içinden geçeceği stratejik bir hattı seçtiğini, bu hattın Türkiye üzerinden şekillendiğini ifade etti.

Dare, "Cumhurbaşkanı Tinubu, bu resmi ziyarete çıkarak sadece ziyaret edilecek bir ülkeyi seçmiyor. Nijerya, içinden geçeceği bir koridoru seçiyor. ve bu koridor, Türkiye'den geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret gündeminde askeri işbirliği ve ticari ortaklık başlıklarının yer aldığını aktaran Dare, bu başlıkların arkasında daha geniş ve uzun vadeli bir stratejik çerçevenin bulunduğuna dikkati çekti.

Nijerya'nın, stratejik coğrafya, sanayi kapasitesi, güvenlik kabiliyeti ve pragmatik diplomasi anlayışını bir araya getirebilen ülkelerle ortaklıklarını yeniden tanımladığını kaydeden Dare, Türkiye'nin bu tanıma en doğal biçimde uyan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Dare, Nijerya'nın reform sürecinin sanayileşme, güvenlik istikrarı, ticari çeşitlilik ve teknoloji transferi ekseninde ilerlediğine, bu nedenle yalnızca ürün satan değil, sistem kurabilen ortaklarla işbirliğini öncelediğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin bu süreçte öne çıkan bir ortak olduğuna işaret eden Dare, "Döviz kuru gerçekçiliği, mali disiplin, güvenlik sektörü reformu ve ticari çeşitlilik geçici değil, temel düzeltmelerdir. Türkiye bu yolu çok iyi anlamaktadır, çünkü kendisi de bu yoldan geçmiştir." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin jeostratejik konumunun Nijerya açısından sembolik değil, işlevsel bir değer taşıdığı aktaran Dare, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye, Karadeniz'i, Akdeniz'i ve küresel ticaret yollarını birbirine bağlayan deniz geçitlerini kontrol ederek, fiziksel olarak iki kıtayı birleştiren tek büyük güç olmaya devam etmektedir. Coğrafya her zaman kader olmuştur. Afrika ve özellikle Nijerya için Türkiye'nin konumu sadece sembolik değil, işlevseldir. Türkiye Avrupa'ya bir köprü, Orta Doğu'ya bir koridor, Orta ve Uzak Doğu Asya'ya ise bir sıçrama tahtasıdır."

Dare, İstanbul'un yalnızca bir şehir olmadığını, Nijeryalı ihracatçılar, yatırımcılar, öğrenciler ve lojistik operatörleri için Afrika'dan küresel pazarlara uzanan fiili bir geçiş kapısı konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dare, Türkiye'nin sanayi altyapısının inşaat, savunma sanayisi, tekstil, enerji ekipmanları ve ulaştırma sistemleri gibi alanlarda gelişmekte olan pazarlarla uyumlu bir yapı sunduğunu aktararak, bu kapasitenin Nijerya'nın kendisini bölgesel bir üretim ve lojistik merkezi olarak konumlandırma hedefiyle örtüştüğü değerlendirmesinde bulundu.

Savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine de değinen Dare, Türkiye'nin insansız hava araçları, zırhlı platformlar ve gözetleme sistemleri gibi maliyet etkin ve sahada kendini kanıtlamış çözümler sunduğunu, bu işbirliğinin Nijerya açısından bağımlılık değil kapasite inşası anlamına geldiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişine işaret eden Dare, Türkiye'nin 1962'den bu yana Nijerya'da diplomatik varlık gösterdiğini, 2010'dan itibaren karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin derinleştiğini hatırlattı. Dare, bu sürecin, Tinubu'nun Türkiye ziyaretiyle daha ileri bir aşamaya taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin sağlık, eğitim, imalat, tarım, savunma ve ticaret gibi alanlarda somut karşılıklar bulduğu, ikili ticaret hacminin yıllık 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Dare, bunun orta vadede 5 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiği bilgisini paylaştı.

Dare, ziyaretin genel çerçevesine ilişkin olarak bunun ideolojik bir hizalanma değil, Nijerya'nın uzun vadeli çıkarlarına dayalı stratejik bir yönelim olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Nijerya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun danışmanı Dare, Tinubu'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:29:18. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun danışmanı Dare, Tinubu'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.