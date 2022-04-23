Nijerya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Nijerya Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği etkinliğe, vatandaşlar, yetimler, Türk, Nijerya ve farklı ülkelerin çocuklar katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe katılan Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, çocuklarla sohbet etti.

Bayraktar, Türkiye'de kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocukları için bir armağan olduğunu belirtti.

Büyükelçi koltuğunu devretti

Büyükelçi Bayraktar, 23 Nisan kapsamında koltuğunu Nijeryalı Muhammed Asma'ya devretti.

Koltuğu devralan 12 yaşındaki Asma, yaptığı açıklamada, çocuk bayramını kutlama fırsatı verildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Nijerya'nın bir olmasını istediğini ifade eden Asma, "Dünyada barış olmasını istiyorum. Türkiye ve Nijerya bir araya gelerek dünyanın farklı yerlerinde okul inşa etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Program, şarkılar, oyunlar ve çocuklara verilen yemekle sona erdi.