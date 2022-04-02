Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırı - Son Dakika

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, 28 Mart'ta bir trene düzenlenen bombalı saldırının ardından 21 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya Demir Yolu Şirketinin (NRC) Genel Müdürü Fidet Okhiria, Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırının ardından 170 kişinin güvende olduğunu açıkladı.

Okhiria, trendeki geri kalan 160 kişi hakkında bilgi vermezken, "Saldırının ardından 8 kişinin cesedi bulunmuştu. Şu anda 21 kişi kayıp." dedi.

Olay

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında uçak ve tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Nijerya ordusu, dün eyalette düzenlediği operasyonlarda 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.