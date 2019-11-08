Nijerya'da 86 çocuk Boko Haram'dan kurtarıldı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'dan 86 çocuğu kurtardı.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik yürütülen operasyonlarda 86 çocuğun kurtarıldığı ve eyalet hükümetine teslim edildiğini belirtti.

Çocukların, terör örgütü tarafından asker olarak kullanıldığını ifade eden Nwachukwu, "Bu çocuklar, 6 aylık süreç zarfında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Borno Eyaleti Kadın İşleri ve Sosyal Gelişme Bakanlığı iş birliğinde kurulan merkezde topluma kazandırılması için tedavi görecekler." dedi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.