Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü - Son Dakika

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Delta eyaletinin Benin-Sapele kara yolunda akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Delta eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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