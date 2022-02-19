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Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü - Son Dakika

Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü

19.02.2022 11:07
Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde akaryakıt yüklü tanker, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Lagos-İbadan otoyolunda meydana gelen kazanın ardından tanker alev aldı. Ogun Yol Güvenliği Birliği Sözcüsü Florence Okpe, olay yerinde yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Ölümcül kaza şerit ihlali ve tehlikeli sürüşten kaynaklandı" şeklinde konuştu. Okpe, kurtarma çalışmasının sona erdiğini, ancak olay yerindeki kurtarma ekiplerinin kazadan etkilenen kişilerin sayısını henüz tespit edemediğini aktardı. - ABUJA

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Batı Afrika, Akaryakıt, Nijerya, Tanker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 17 ölü - Son Dakika
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