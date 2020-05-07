Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı.

Adamawa Emniyet Müdürü Olugbenga Adeyanju, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Yola, Gombi, Ganye ve Hong bölgelerinde Boko Haram ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Adeyanju, Yola'daki operasyonda Boko Haram'ın kaçırdığı 28 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Gombi, Ganye ve Hong bölgelerinde de silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 23 kişinin yakalandığını aktaran Adeyanju, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.