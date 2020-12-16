Nijerya'da Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki eyalette okullar kapatıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Katsina eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın yüzlerce öğrenciyi kaçırmasının ardından iki komşu eyalette okullar kapandı.

Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde Boko Haram'ın bir yatılı okuldan yüzlerce öğrenciyi kaçırması üzerine komşu eyaletler Zamfara ve Jigawa'daki okullar kapatıldı.

Zamfara Eyaleti Eğitim Komiseri İbrahim Gusau, yaptığı açıklamada, Katsina'daki güvenlik sorunları nedeniyle sınırlarını paylaşan bölgelerdeki 10 okulda eğitime ara verildiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreter Vekili Rabiu Adamu da Jigawa eyaletindeki okulların "derhal kapatılması" talimatı verildiğini ifade etti.

600'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 600'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, bölgeyi ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözü vermişti.

Bölge halkı da kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için gösteriye devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyonun başlatıldığını belirtmişti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, bölgeye arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söylemişti.

Katsina Valisi Masari, saldırının ardından "eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması" talimatını vermişti.