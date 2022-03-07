Nijerya'da eski polis müdürü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını reddetti - Son Dakika
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Nijerya'da eski polis müdürü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını reddetti

07.03.2022 14:04
Nijerya'da eski polis müdürü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını reddetti

Nijerya'da uyuşturucu kaçaklığıyla suçlanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari, suçlamaları reddetti.

Nijerya'da uyuşturucu kaçaklığıyla suçlanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari, suçlamaları reddetti.

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesi Yargıcı Emeka Nwite, yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 8 suçtan yargılanan Kyari ve beraberindeki 6 polisin mahkemeye getirildiğini belirtti.

Nwite, 6 polisin suçlamaları kabul ettiğini, Kyari'nin ise reddettiğini söyledi.

Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle Ağustos 2021'de görevden alınan Kyari ve beraberindeki 6 polis, 15 Şubat'ta 25 kilogram kokain kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kyari, 21 Şubat'ta sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

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Uyuşturucu, Nijerya, Polis, Abba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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