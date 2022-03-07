Nijerya'da eski polis müdürü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını reddetti - Son Dakika

Nijerya'da uyuşturucu kaçaklığıyla suçlanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari, suçlamaları reddetti.

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesi Yargıcı Emeka Nwite, yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 8 suçtan yargılanan Kyari ve beraberindeki 6 polisin mahkemeye getirildiğini belirtti.

Nwite, 6 polisin suçlamaları kabul ettiğini, Kyari'nin ise reddettiğini söyledi.

Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle Ağustos 2021'de görevden alınan Kyari ve beraberindeki 6 polis, 15 Şubat'ta 25 kilogram kokain kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kyari, 21 Şubat'ta sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.