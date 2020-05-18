Nijerya'da etnik çatışma: 38 ölü - Son Dakika

Nijerya'da etnik çatışma: 38 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 38 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 38 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tigno bölgesinde Hausa ile Chabo etnik grupları arasındaki şiddet olaylarında 38 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanırken yüzlerce ev kundaklandı. Adamawa Emniyet Müdürü Suleiman Nguroje, olayı doğruladı ancak ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi. Nguroje, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını belirtti. Adamawa eyaletinde gruplar arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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