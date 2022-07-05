Nijerya'da ham petrol hırsızlığı ülkeyi 6 ayda 1,4 milyar dolar zarara soktu

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, bu yılın ilk 6 ayında ham petrol hırsızlığı nedeniyle 1,4 milyar dolar zarar ettiği bildirildi.

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden ham petrol hırsızlığının ülke ekonomisi için bir tehdit olduğunu belirtti.

Komolafe, bu yılın 2022'nin ilk yarısında üretilen 141 milyon varil petrolün 132 milyon varilinin ihracat terminallerinden alınabildiğini kaydetti.

Ülkede ocak-haziran petrol hırsızlığının 1,4 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayan Komolafe, "Bu, ham hırsızlık nedeniyle 9 milyon varilden fazla petrolün kaybedildiğini gösteriyor. Bu eğilimi durdurulmazsa, Nijerya ekonomisine yönelik bir tehdit oluşturmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Komolafe, ham petrol hırsızlığının 2021'de günde 103 bin varilden bu yılın ilk yarısında günde ortalama 108 bin varile yükseldiğini kaydetti.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.