Son Dakika Haberleri: Nijerya'da ikisi üst düzey 16 Boko Haram üyesi yakalandı
Son Dakika Güncel Nijerya'da ikisi üst düzey 16 Boko Haram üyesi yakalandı

Nijerya'da ikisi üst düzey 16 Boko Haram üyesi yakalandı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik operasyonda 16 örgüt üyesi yakalandı.

Nijerya'da ikisi üst düzey 16 Boko Haram üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram örgütüne yönelik operasyonda 16 örgüt üyesi yakalandı.

Nijerya Ordusu Operasyonlar Medya Koordinatörü Albay Aminu Iliyasu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Gwoza bölgesinde Boko Haram terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda ikisi üst düzey olmak üzere 16 teröristin yakalandığını söyledi.

Albay Iliyasu, operasyonun Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) ile düzenlendiğini belirterek Gwoza ve Pulka bölgelerinde daha önce güvenlik güçlerine saldıran kişilerin de yakalananlar arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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