Nijerya'da Kamyon Pazara Girdi: 15 Ölü
46 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 15 kişi öldü.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 15 kişi öldü.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Ekiti eyaletine bağlı Iworoko bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon pazara girerek çok sayıda kişiyi ezdi.
Kazada 15 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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