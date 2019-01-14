Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Kamyon Pazara Girdi: 15 Ölü

Nijerya'da Kamyon Pazara Girdi: 15 Ölü

46 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 15 kişi öldü.

Nijerya'da Kamyon Pazara Girdi: 15 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın batısında meydana gelen trafik kazasında 15 kişi öldü.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Ekiti eyaletine bağlı Iworoko bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon pazara girerek çok sayıda kişiyi ezdi.

Kazada 15 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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