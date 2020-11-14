Nijerya'da kano battı: 18 ölü - Son Dakika

Bauchi Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmed Mohammed Wakil, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin İtas Gadau bölgesindeki Buji Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

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