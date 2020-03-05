Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi.

Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle son bir haftada 11 kişi yaşamını yitirdi.


Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi.

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Nijerya, Lassa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:11 
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