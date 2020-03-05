Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle son bir haftada 11 kişi yaşamını yitirdi.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi.