Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Nijerya'da Lassa ateşi can almaya devam ediyor: Son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle son bir haftada 11 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:11
Son Dakika Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın 83 yaşındaki Berlusconi, 34 yaşındaki nişanlısını daha genç bir kadın için terk etti