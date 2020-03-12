Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 144'e ulaştı - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı haftalık açıklamada, ülkede son 10 haftada salgının 29 eyalete sıçradığını belirtti.

Ihekweazu, eyaletlerde 856 vaka tespit edildiğini ve 144 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede salgın nedeniyle Ebonyi eyaletinde bir hastane, Ondo eyaletinde ise bir üniversite geçici olarak kapatılmıştı.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Lassa ateşine, Nijerya'da ilk 1969'da Borno eyaletinde görülmüştü

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.