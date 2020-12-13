Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı - Son Dakika

Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı

13.12.2020 00:23
Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsına eyaletinde silahlı grubun yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsına eyaletinde silahlı grubun yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı grup Kankara bölgesindeki yatılı okula saldırı düzenledi.

Saldırı sonrasında yaklaşık 400 kişi kayboldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydederek, arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söyledi.

Öte yandan, Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılmasını talimatını verdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Operasyon, Nijerya, Afrika, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu "sağanak" uyarısı         
00:13
Putin'den NATO'ya gözdağı! 8 bin kilometre menzilli balistik füze denemesi yapıldı Putin'den NATO'ya gözdağı! 8 bin kilometre menzilli balistik füze denemesi yapıldı         
23:06
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısında faz 2 çalışmaları 25 Aralık'ta başlıyor Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısında faz 2 çalışmaları 25 Aralık'ta başlıyor         
22:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın yardım istedi: Ben ölünce değil, yaşarken destek olmanızı istiyorum Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın yardım istedi: Ben ölünce değil, yaşarken destek olmanızı istiyorum         
22:01
Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı? Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?         
21:22
Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz         
21:04
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek Yargıtay'dan kredi kartı kullananlarla ilgili emsal karar: Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek         
12:55
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 00:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei