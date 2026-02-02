Nijerya'da Silahlı Saldırılara Karşı Sokağa Çıkma Yasağı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek madencilik faaliyetleri süresiz askıya alındı.

Bokkos Yerel Yönetim Başkanı Samuel Amalau, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette artan silahlı saldırılar nedeniyle güvenlik birimleri ve yerel gruplarla istişareler yürüttüğünü belirtti.

Amalau, istişarelerin ardından Bokkos'a bağlı ve eyaletteki maden sahalarını içeren Tenti ve Mandar bölgelerinde yasal ve yasa dışı tüm madencilik faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Söz konusu bölgelerde saat 17.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını vurgulayan Amalau, kararın güvenliği artırmak ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla alındığını kaydetti.

Amalau, kararın, Plateau genelinde özellikle tarım ve madencilik yapılan alanlarda son aylarda yaşanan ölümcül saldırıların ardından alındığını ifade etti.

Plateau eyaletinde son iki ayda maden sahalarında düzenlenen saldırılarda 22 kişi yaşamını yitirmişti.