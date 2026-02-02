Nijerya'da Silahlı Saldırılara Karşı Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Silahlı Saldırılara Karşı Sokağa Çıkma Yasağı

02.02.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plateau eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle madencilik faaliyetleri askıya alındı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek madencilik faaliyetleri süresiz askıya alındı.

Bokkos Yerel Yönetim Başkanı Samuel Amalau, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette artan silahlı saldırılar nedeniyle güvenlik birimleri ve yerel gruplarla istişareler yürüttüğünü belirtti.

Amalau, istişarelerin ardından Bokkos'a bağlı ve eyaletteki maden sahalarını içeren Tenti ve Mandar bölgelerinde yasal ve yasa dışı tüm madencilik faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Söz konusu bölgelerde saat 17.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını vurgulayan Amalau, kararın güvenliği artırmak ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla alındığını kaydetti.

Amalau, kararın, Plateau genelinde özellikle tarım ve madencilik yapılan alanlarda son aylarda yaşanan ölümcül saldırıların ardından alındığını ifade etti.

Plateau eyaletinde son iki ayda maden sahalarında düzenlenen saldırılarda 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Yerel Haberler, Madencilik, Güvenlik, Plateau, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Silahlı Saldırılara Karşı Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran’a gelen son teklif bomba İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Epstein dosyasında yeni perde Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı
Juventus’tan Icardi için resmi açıklama Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

19:41
İlk fotoğraf geldi Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 20:07:48. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Silahlı Saldırılara Karşı Sokağa Çıkma Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.