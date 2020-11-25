Nijerya'da sokağa çıkma yasağı kadına şiddeti arttırdı - Son Dakika

Nijerya'da sokağa çıkma yasağı kadına şiddeti arttırdı

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kadına yönelik şiddeti arttırdı.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kadına yönelik şiddeti arttırdı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Buhari, mesajında, ülkede uzun süredir kadına yönelik şiddet olaylarının yaşandığını, ancak Kovid-19 nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının, bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Nijerya'da 15-49 yaşlarındaki kadınların yüzde 30'unun cinsel istismara maruz kaldığına dikkati çeken Buhari, "Gerçekten ülkedeki bu talihsiz durumun farkındayım." ifadelerini kullandı. Buhari, ülkede kadınlara yönelik şiddetle mücadele için Kadın İşleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı iş birliğinde çalışmalar başladığını kaydetti. BM'ye göre, Nijerya'da sokağa çıkma yasağı sürecinde 3 bin 600'den fazla cinsel istismar vakası kaydedilmişti.

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