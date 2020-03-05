Nijerya'da son bir haftada Lassa ateşinden 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da son bir haftada Lassa ateşinden 11 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle son bir haftada 11 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da son bir haftada Lassa ateşinden 11 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle son bir haftada 11 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkent Abuja olmak üzere 27 eyalete yayıldığına dikkat çekildi.

Ülkede 775 Lassa ateşi vakası tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgın nedeniyle son bir haftada 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülkede yıl başından bu yana salgın nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da ilk kez 1969'da görülmüştü

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Nijerya, Afrika, Lassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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