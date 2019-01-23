Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki Boko Haram Saldırıları

Nijerya'daki Boko Haram Saldırıları

8 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları 80 binden fazla kişiyi yerinden etti.

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları 80 binden fazla kişiyi yerinden etti.

Nijerya'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, kasım ayından bu yana Borno eyaletinde örgütün artan saldırıları nedeniyle 80 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Ülke genelinde yaklaşık 7,7 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edilen açıklamada, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle yardım kuruşlarının geri çekilmeye başladığı vurgulandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:08 Kaynak: AA

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