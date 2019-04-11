Nijerya'daki Şiddet Olayları

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişilerle siviller arasında devam eden şiddet olaylarında 22 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişilerle siviller arasında devam eden şiddet olaylarında 22 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basındaki haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Jibia, Sabuwa ve Batsari köylerinde salı günden bu yana silahlı kişilerle siviller arasında devam eden çatışmalarda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



Jibia köyünden kaçmaya çalışan 11 silahlı kişi ise ölü ele geçirildi.



Çatışmalarda birçok büyükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ev yandı.



Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Gambo Isah, eyalette 2 gün önce silahlı kişiler ile siviller arasında çıkan çatışmalarda 14 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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