Buhari, daha önce 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istemişti.

Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya Devlet Başkanı Buhari kabineye 7 bakan atadı - Son Dakika

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