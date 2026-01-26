Nijerya Devlet Başkanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Politika

Nijerya Devlet Başkanı Türkiye'ye Geliyor

26.01.2026 15:36
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 26-28 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceğini, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanmasının planlandığını aktardı.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını belirten Duran, ayrıca, ziyaret marjında Tinubu'nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile savunma sanayisi toplantısının düzenlenmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

