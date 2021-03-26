Nijerya Milli Takımı, Benin deplasmanına tekneyle gitti

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Benin ile karşılaşacak olan Nijerya'da teknik ekip ve oyuncular, deplasmana tekneyle gitti.

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda 8 puanla lider olan Nijerya, yarın TSİ 19.00'da deplasmanda Benin ile karşı karşıya gelecek. Nijerya Futbol Federasyonu, bu maç öncesinde ilginç bir karar alarak teknik ve futbolcuların, Benin'e tekneyle gideceğini bildirdi. Federasyonun kararı üzerine kafile maç için tekneyle Benin'e geçti.