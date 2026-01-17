Afrika Uluslar Kupası'nda (CAF) Mısır'ı penaltılarla 4-2 yenen Nijerya, organizasyonu üçüncü tamamladı.
Kazablanka'daki V. Muhammed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, maçın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Doğrudan gidilen penaltı atışlarında 4-2 galip gelen Nijerya, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.
Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu maça ilk 11'de başlarken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi yedekler arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Nijerya, Mısır'ı Penaltılarla Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?