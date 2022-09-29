Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

29.09.2022 14:43
Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Anambra eyaletinin Umunze bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 5 askerle 1 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Anambra Valisi Charles Soludo, saldırıya kınayarak faillerin yakalanıp adalete teslim edileceğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, ülkenin güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika
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