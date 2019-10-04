Nijerya ordusu, Boko Haram'dan 25 çocuğu kurtardı

Nijerya ordusu, Boko Haram tarafından kaçırılıp, çocuk asker olarak kullanılan 25 çocuğu kurtardı.

Nijerya ordusu, Boko Haram tarafından kaçırılarak çocuk asker olarak kullanılan 25 çocuğu kurtararak, Nijerya Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'na (UNICEF) teslim etti. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki ordunun komutanı Olusegun Adeniyi, yaşları 8 ila 16 arasında değişen çocuk askerleri son zamanlarda gerçekleştirdiği farklı operasyonlarda kurtardıklarını bildirdi. Adeniyi, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de düzenlenen çocukları teslim etme töreninde, "Nijerya ordusunun silahlı çatışmalarla ilgili çocuk haklarının korunması protokolüne uyma ve sürdürme yönündeki sürekliliği devam edecektir. Nijerya ordusu, Boko Haram'a karşı mücadeleye olan bağlılığını, özellikle mağdur olan ve zorla silahlı grup tarafından zorla istila edilen ve toplanan savunmasız grupların korunmasına odaklandığını göstermiştir" dedi. Adeniyi ayrıca, yapılan operasyonların, çocuk askerler olarak zorla askere alınan çocukları, kurtarmaya yönelik bütüncül bir yaklaşımın parçası olduğunu söyledi.

Askeri yetkililere göre, 23 erkek ve 2 kız çocuğu da dahil olmak üzere çocukların çoğu, şiddetli istismara uğradı ve cinsel şiddete maruz kaldı.

UNICEF Nijerya temsilcisinin vekili Pernille Ironside, bu gelişmenin bu yıl serbest bırakılan çocuk sayısını 44'e çıkardığını söyledi. Ironside, UNICEF'in 2016'dan bu yana bin 627 çocuk da dahil olmak üzere toplam 2 bin 499 kişiyi rehabilite ettiğini söyleyerek, "Bu çocuklar, ailelerinden ve topluluklarından uzak tutulan, eğitiminden, sağlık hizmetlerinden ve güvenli ve elverişli bir ortamda büyüme şansından mahrum kalan çocuklar" dedi.

Ironside ayrıca, "UNICEF, çatışmadan etkilenen tüm çocukların aileleriyle bir araya gelmelerini, hayallerini ve insan haklarını yerine getirme umudunu kazanmaları için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)