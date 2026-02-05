Niksar'da GES Destekli İçme Suyu Tesisi Kuruldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde İçme Suyu Terfi Tesisi Güneş Enerjisi Santrali (GES) sistemi kuruldu.

Niksar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından, KÖYDES İçme Suyu Yatırım Programı kapsamında ilçeye bağlı Sarıyazı, Karabodur ve Kümbetli köylerine içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla İçme Suyu Terfi Tesisi Güneş Enerjisi Santralinin (GES) kurulumu gerçekleştirildi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan içme suyuna erişimin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, "Güneş enerjisi destekli bu sistemlerle hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de köylerimizin içme suyu ihtiyacını daha sürdürülebilir bir şekilde karşılıyoruz. Yapılan yatırımların Sarıyazı, Karabodur ve Kümbetli köylerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurulan GES destekli terfi tesisleriyle birlikte köylerde içme suyu temininde süreklilik sağlanması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.