Nilüfer Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-2

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran)
TÜRK HAVA YOLLARI: Havlickova, Polina, İpek Ercan, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Berin Yıldırım
, Jelena, İrem Çor, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan
)
SETLER: 21-25, 25-19, 24-26, 25-20, 15-9
SÜRE: 139 dakika (29, 30, 31, 26, 23)
TVF Vestel
Venus Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları
'nı 3-2 yendi.
Nilüfer Belediyespor, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'nı ağırladı. Heyecan dolu geçen mücadeleden Bursa
temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, 139 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 3-2 yendi. Maçın rövanşı 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da İstanbul Burhan Felek
Salonu'nda oynanacak.