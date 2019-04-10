Son Dakika Haberleri: Nilüfer Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-2

Nilüfer Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-2

1 saat önce

SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Yasin OkumuşNİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran) TÜRK HAVA YOLLARI: Havlickova, Polina, İpek Ercan, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar...

Nilüfer Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-2, System.String[]


SALON: Cengiz Göllü 

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran) 

TÜRK HAVA YOLLARI:  Havlickova, Polina, İpek Ercan, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Jelena, İrem Çor, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan)

SETLER: 21-25, 25-19,  24-26, 25-20, 15-9

SÜRE: 139 dakika (29, 30, 31, 26, 23)

TVF  Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Nilüfer Belediyespor, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'nı ağırladı. Heyecan dolu geçen mücadeleden Bursa temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, 139 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 3-2 yendi. Maçın rövanşı 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da İstanbul Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:06 Kaynak: DHA
Duygu Arslan, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Spor
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